9 صور تتنافس على جائزة “أندريه ستينين” الدولية للتصوير الصحافي

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة “أندريه ستينين” الدولية للتصوير الصحافي، اليوم الأربعاء، عن القائمة القصيرة المتأهلة للمشاركة في التصفيات النهائية.

وأكدت اللجنة بأنها تلقت مشاركة بالآلاف من أزيد من 75 دولة، غير أنها قلّصت عدد المشاركين على أساس اختيار أفضل الصور وأجملها.

موضحة بأن القائمة الأخيرة ضمت صور مشاركين من 19 دولة وهي روسيا وأمريكا، إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإيران، والهند، وبنغلاديش وألمانيا.

كما ضمّت القائمة كل من المجر وتركيا، والصين، وجنوب إفريقيا، وروسيا البيضاء ولأول مرة بريطانيا والنمسا والأرجنتين والبرازيل وهايتي.

وقد طغى على الأعمال المتأهلة هذه السنة طابع الطرافة المتقاطع مع الرسم الجمالي الصوري، أين بادر المشاركون إلى إظهار المشاكل والأزمات الأكثر إلحاحا حاليا، على غرار القضايا السياسية والاجتماعية والبيئية والصحية.

للإشارة، ستعلن لجنة تحكيم مسابقة “أندريه ستينين” الدولية للتصوير الصحافي، عن الترشيحات النهائية في سبتمبر القادم.

أين ستقدّم الأعمال الفائزة في فئات “أبرز الأخبار”، “أخبار رياضية”، “أخبار الكون” و”البورتريه”.