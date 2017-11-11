9 قتلى وجرحى في قصف استهدف مقر قوة المهام الخاصة بليبيا

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9 قتلى وجرحى في قصف استهدف مقر قوة المهام الخاصة بليبيا
بقلم أمينة ج

أسفر قصف استهدف مقر جهاز قوة المهام الخاصة بمنطقة بودريرة شرق مدينة بنغازي الليبية، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

وحسب وسائل إعلام ليبية، وصفت إصابة الجرحى بالمتفاوتة، من بين الجرحى 3 تلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى
في حين لايزال 5 جرحى آخرين في مستشفى الجلاء لتلقي العلاج اللازم.
وأفاد مصدر مقرب من وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، أن استهداف مقر جهاز قوة المهام الخاصة في منطقة بودزيرة تم بقذيفة هاون.
وأوضح ذات المصدر ، أن القذيفة استهدفت المقر مانتج عنه سقوط ضحايا وأضرار مادية
مشيرا إلى ان التحقيق لا يزال متواصلا .

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