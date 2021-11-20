9 قتلى و 24 جريحا بعد مجازر على الطرقات خلال 24 ساعة!

أثقل حصيلة سجّلت في حاسي مسعود وتبسة

وفاة 4 أشخاص وجرح 15 آخرين بعد اصطدام حافلة بسيارة في حاسي مسعود

عادت حوادث المرور، مجددا، لتصنع مجازر مروّعة على الطرقات، مسببة قتلى وعشرات الجرحى، في مشاهد مؤلمة.

ففي حاسي مسعود، شهد الطريق الوطني رقم 3، في شطره الرابط بين ولاية تڤرت ومدينة حاسي مسعود، وبالضبط في النقطة الكيلومترية 60 كلم عن حاسي مسعود، ليلة أول أمس، حادث مرور مميت، راح ضحيته 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب فيه 15 آخرون.

الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثامنة ليلا، كان إثر اصطدام سيارة سياحية من نوع “أسكنت” على متنها 5 ركاب ينحدرون كلهم من بلدية “الطيبات” في تڤرت، بحافلة من نوع “هيڤر” تنشط على خط باتنة وإليزي.

وتوفي في موقع الحادث 3 أشخاص، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى أربعة بعد وفاة جريح في المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 راكبا، 15 منهم كانوا على متن الحافلة، والآخر من ركاب السيارة، وهو الآن يرقد تحت العناية المركزة بمستشفى حاسي مسعود.

وعقب وقوع الحادث، تدخلت وحدات الحماية المدنية لبلديتي “الحجيرة” وحاسي مسعود، والوحدة المتقدمة لـ”حاسي معمر”، حيث تم نقل جثث الموتى إلى إقليم بلدية “الحجيرة”، فيما تكفلت وحدة حاسي مسعود بنقل المصابين إلى مستشفى المجاهد “حسين آيت أحمد” بحاسي مسعود، أين سخرت لهم كل الإمكانات البشرية والمادية للتكفل بهم.

وسارعت سرية الدرك الوطني إلى فتح تحقيق في الحادث الذي تبقى أسبابه غير محددة بدقة، وإن كانت المعطيات تشير إلى احتمال وجود محاولة تجاوز فاشلة أسفرت عن هذه المجزرة المرورية التي خلفت أربعة قتلى وتحطما كليا للسيارة، فيما ألحق أضرارا خفيفة بالحافلة.

وفي تبسة، شهد الطريق الوطني رقم 16 المؤدي صوب بلدية “بكارية” عند مخرج بلدية تبسة، مساء أمس، حادث مرور مروّع بعد اصطدام سيارة سياحية من نوع “رونو 21” بعمود كهربائي.

وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 24 سنة، في عين المكان، ليتم تحويل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “عاليا صالح” بتبسة، كما أصيب شخصان آخران يبلغان من العمر 23 و 33 سنة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية “الدكتور يوسف بوطرفة” في “الجرف”، وباشرت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادث.

وفي عنابة، شهد، أمس، حي “السرول” في بلدية “البوني” حادث مرور خطير خلف ستة جرحى، أغلبهم أطفال.

وأوضح ضابط المناوبة بمديرية الحماية المدنية لولاية عنابة، أن مصالحه تدخلت أمس، حوالي الساعة الواحدة ظهرا و 13 دقيقة، من أجل حادث مرور تسلسلي بين شاحنة لبيع المياه وحافلة لنقل المسافرين وسيارة خاصة ودراجة نارية، ووقع الحادث بمدخل حي “السرول”، حيث خلف ستة جرحى، من بينهم أطفال كانوا على متن السيارة، ورجل كان على متن الدراجة النارية، في حين، الرجل الثاني كان على متن الشاحنة.

وأوضح المتحدث أن الضحايا أسعفوا في عين المكان ونقلوا إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى “إبن رشد” الجامعي، فيما تدخلت مصالح الدرك في “البوني”، وفتحت تحقيقا حول ظروف وأسباب الحادث.

وفي البويرة، شهد الطريق السيار في حدود الساعة الثانية من صباح أمس، وقوع حادث مرور خطير خلف وفاة شخصين يبلغان من العمر 48 و50 سنة، وجريح يبلغ من العمر 28 سنة، تم نقلهم من طرف الحماية المدنية الى مستشفى “امشدالة”.

واستنادا للحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى بلديتي “آث منصور” و”أحنيف” باتجاه العاصمة.