9 قتلى و16 جريحا في عملية الدهس في تورونتو الكندية

أعلنت الشرطة الكندية أنّ 9 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح جراء عملية دهس بمشاركة حافلة صغيرة وقعت في مدينة تورونتو الكندية، اليوم الاثنين.

من جهته أفاد مستشفى “سانيبروك” في تورونتو بأن 5 من الجرحى في حالة حرجة واثنين آخرين في حالة خطرة بعد أن دهست حافلة صغيرة مجموعة من المارة في المدينة.

وفي وقت سابق من الاثنين، أوضحت الشرطة، على صفحتها في “تويتر” أن الدهس وقع في الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي،

دون الكشف عما إذا كان الحديث يدور عن عملية متعمدة أو حادثة مرورية عرضية.

كما ذكرت الشرطة أن سائق الحافلة تم توقيفه، دون تحديد عمره أو هويته أو دوافعه.