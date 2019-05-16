9 ملايين مشاهدة لبرامج «النهار» في رمضان خلال أوقات الذروة

وفقا للإحصائيات التي قدمها معهد «أم أم أر» حول اليومين الخامس والسادس من الشهر الفضيل

زيـــــادة بـ100 ألــــف مشــــاهــــد يوميــــا لقنـــاة «النهـــار»

عرفت البرامج التي تبثها «النهار تي في» زيادة كبيرة من حيث المشاهدة، خاصة بعد اليوم الخامس من شهر رمضان الفضيل، أين قاربت التسعة ملايين مقارنة بباقي القنوات الأخرى.

محتلة بذلك الصدارة بالنظر إلى نوعية البرامج الفكاهية ومسلسلات «الدراما» التي تبثها.

سيطرت «النهار تي في» على حصة الأسد مقارنة بباقي القنوات، حسب دراسة قام بها مكتب الدراسات «أم أم أر».

محتلة بذلك نسبة أربعة عشر من المئة في أوقات الذروة التي حددها المكتب صاحب الدراسة، والتي تبدأ من الرابعة إلا ربع بعد الظهيرة إلى غاية الثالثة صباحا.

حيث تعرف برامجها إقبالا واسعا لدى مختلف الفئات العمرية عبر ربوع الوطن اعتبارا من سن الثانية عشر.

مما جعل المشاهدة لبرامجها تزيد عن الثمانية ملايين وسبعمئة ألف خلال اليوم الخامس وتقارب التسعة ملايين خلال اليوم السادس من شهر رمضان الفصيل.

متبوعة بقناة «الشروق +» و»الشروق تي في» ثم «الجزائرية وان» وقناة الطبخ الجزائرية «سميرة تي في» ثم «البلاد تي في» فقناة «نوميديا»، هذا فيما يتعلق باليوم الخامس.

أما بالنسبة لليوم السادس، فقد تربعت «النهار تي في» دائما على عرش القناة الأكثر مشاهدة بنسبة 14 من المئة متبوعة بـ»الشروق تي في» بأقل من 12 المئة لتحتل «نوميديا».

مؤخرة التصنيف بصفر مشاهدة وتتقدم عليها قناة «الجزايرية وان» بنسبة اثنان من المئة، حيث تعرف نسبة المشاهدة اليومية لـ»النهار تي في» زيادة يوميا بقرابة مئة ألف مشاهد.

هذا واستقطبت قناة «النهار تي في» مشاهديها ببرامج عالمية، شارك فيها عمالقة التمثيل الجزائري على غرار صالح أوڤروت .

ونبيل عسلي وحسان كشاش وكوكبة من الممثلين الذين جمعوا العائلة الجزائرية وقدموا لها أجمل المشاهد والرسائل الهادفة.

وقد وجمعت البرامج المقدمة في قناة «النهار تي في» بين الفكاهة مع السلسلة الفكاهية «دقيوس ومقيوس»، والأكشن والمغامرة مع سلسلة «الرايس قورصو».

وتمتد إلى الدراما مع مسلسل «مشاعر» الذي أبهر المشاهد الجزائري في المحتوى والأداء بالنسبة للمثلين وحتى المستوى التقني العالمي.