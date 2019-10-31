98 بالمائة نسبة الإستجابة لمقاطعة العمل القضائي في يومه الخامس

كشفت النقابة الوطنية للقضاة، أن نسبة الاستجابة لنداء مقاطعة العمل القضائي بمختلف الجهات القضائية بالوطن، قدرت بحوالي 98 بالمائة في يومها الخامس على التوالي.

وتأسفت النقابة للمنع الذي قوبلت به الوقفة التي دعت إليها داخل مقر المحكمة العليا، حسب بيان لذات الهيئة.

والتي كانت مبرمجة على الساعة العاشرة، من صباح اليوم الخميس.

وذلك للتعبير عن غضب القضاة من حالة الإنسداد، التي تميز المشهد القضائي في الجزائر.

وعلى الرغم من ذلك، تجمع القضاة الذين لبوا الدعوة أمام إقامة القضاء.

أين قام رئيس النقابة يسعد مبروك، بالإدلاء بتصريح صحفي لتنوير الرأي العام الوطني، يضيف البيان.