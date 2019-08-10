98 مرشح للإنتخابات الرئاسية التونسية

بلغ عدد المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، والذين قدموا ملفاتهم، لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمس الجمعة، 98 مرشحا.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، قدم أمس الجمعة، وهو آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية التونسية، 17 مرشحا، ملفاتهم.

وعرفت هذه الإنتخابات الرئاسية والتي تم تقديم موعدها، بعد وفاة الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، مشاركة جميع الأحزاب في البلاد.

ومن المنتظر أن تبدأ الهيئة المستقلة للإنتخابات الرئاسية التونسية، اليوم السبت، في البت بالترشحات، حتى 14 أوت، تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية، للمترشحين، قبل الدخول في مرحلة الطعون.