99 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على جحور قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ99، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

واستهدف القصف الصحراوي، قواعد الإحتلال المغربي بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية .

بالإضافة الى تخندقات قوات “المخزن” بمنطقتي روس الشيظمية و خنكت الشيظمية بقطاع المحبس.

أما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد تم قصف قوات الإحتلال المغربي المحتمية بجدار الذل والعار في منطقة اودي الظمران قطاع المحبس .

كما مس قصف “البوليزاريو” منطقة ابيرات تنوشاد بقطاع المحبس أيضا حسب نفس البيان .