تستضيف قوات امريكية.. اعتراض مسيرة استهدفت قاعدة الحرير الجوية شمال العراق

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي، امسية اليوم، مسيرة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف القوات الأمريكية في شمال العراق.

وذلك حسب ما نقلته رويترز عن مصادر خاصة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قد اعلنت، قبل أيام، عن تعرّض القوات الأمريكية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر .

وأوضح المتحدث باسم “البنتاغون”، أن الهجمات كانت بالصواريخ والمسيّرات بواقع 14 هجوما في العراق و9 في سوريا وتم احباط معظمها.

وأضاف ذات المصدر، إنّ القوات الأميركية لم تشنّ أي ضربات جديدة في الوقت الراهن، ردّا على الهجمات المستمرة بالمسيرات والصواريخ.