أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 15899

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع، إلى 15899.

وأضاف ذات المصدر، أنّ 70% من الضحايا، هم من النساء والأطفال، فيما ارتفع عدد الجرحى من جراء العدوان إلى 42 ألفا.

وأكدت وزارة الصحة ان المنظومة الصحية أصيبت بعجز تام نتيجة العدوان الصهيوني المستمر والحصار ، مطالبة بحماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية.

بالإضافة الى توفير ممر آمن لدخول الإمدادات اللازمة والوقود وخروج الجرحى من أجل تلقي العلاج.

وطالبت وزارة الصحة في غزة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمها في سجون الاحتلال الصهيوني.