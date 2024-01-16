أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف هدفا حيويا وسط الكيان الصهيوني بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور) بعيد المدى.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد”.