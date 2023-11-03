اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت حيفر

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الجمعة، على أنها مزالت في اشتباك مفتوح مع قوات الاحتلال على كل نقاط التماس.

وجاء في بيان ( كتيبة الرد السريع ) – كتائب شهداء الأقصى:

“في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستهدافه المدنيين الفلسطينين في قطاع غزة، لا تزال ( كتيبة الرد السريع ) في اشتباك مفتوح مع قوات الاحتلال على كل نقاط التماس.

وقد تم استهداف بيوت المستوطنين وقوات الاحتلال المتمركزه بلقرب من مستوطنة بيت حيفر بوابل كثيف من الرصاص … في تمام الساعه 10/40

إننا نؤكد على أن دماء شهدائنا في الضفة الغربية وقطاعنا الحبيب هي نور ونار، وتدفعنا لجعل العدو المهزوم يدفع ثمن جرائمه بحق أبناء شعبنا.

ولن نتوقف عن استهدافه في كل نقاط التماس وحيثما تواجد، وإن ضرباتنا ستكون أقوى وأقوى بعون الله”.