المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “الشدادي” الأمريكية جنوب الحسكة السورية
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلاية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة القوات الأمريكية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية ، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر”.
وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ، قبل أيام، أن القوات الأمريكية تعرضت لـ61 هجوما (29 منها في العراق و32 في سوريا) على الأقل خلال شهر.
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