المقاومة العراقية  تستهدف قاعدة “الشدادي” الأمريكية جنوب الحسكة السورية

أعلنت المقاومة الإسلاية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة القوات الأمريكية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية ، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر”.