إعــــلانات
أخبار العالم

المقاومة العراقية  تستهدف قاعدة “الشدادي” الأمريكية جنوب الحسكة السورية

بقلم ط.خير الدين
المقاومة العراقية  تستهدف قاعدة “الشدادي” الأمريكية جنوب الحسكة السورية
  • 93
  • 0

أعلنت المقاومة الإسلاية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة القوات الأمريكية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية ، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر”.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ، قبل أيام، أن القوات الأمريكية  تعرضت لـ61 هجوما  (29 منها في العراق و32 في سوريا) على الأقل خلال شهر.

رابط دائم : https://nhar.tv/3uFFL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر