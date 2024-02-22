المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية خاصة وايقاعها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهداف قوة صهيونية خاصة متمركزة داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات.

والاشتباك مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، استهدفت المقاومة دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما قامت بدك تجمعا لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.