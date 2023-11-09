حركة الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات مجرد أكاذيب لتبرير جرائمه

كشفت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، ان تصريحات وزير دفاع الكيان حول مستشفى الشفاء تنذر بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمرضى.

وأضافت، ان ادعاءات الإحتلال الصهيوني بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، ان وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم.

كما حمّلت الكيان الصهيوني مسؤولية حياة أسراه في ظل الغارات الهمجية على القطاع.