حزب الله يتبنى قصف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ “غراد”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، قبل قليل، عن قصف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصواريخ غراد.

وحسب بيان حزب الله، فلقد جاء هذا القصف ردا على على جريمة الاحتلال بقتله سيدة وثلاثة من أحفادها.

وجاء في البيان:

“رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم ‏التي استهدف فيها ‏سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة اطفال من ‏احفادها قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف ‏مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا).‏

إن المقاومة الإسلامية تُؤكد أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها ‏حازماً ‏وقوياً”

وأعلن حزب الله في وقت سابق ، اليوم الأحد، عن استشهاد امرأة مسنة وثلاثة من أحفادها في قصف صهيوني جنوب لبنان.

وقام جيش الإحتلال الصهيوني بقصف مركبة كانت على متنها المرأة العجوز و3 أطفال من أحفادها قرب بلدة عيناتا.