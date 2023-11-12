طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 11180

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 11180 شهيدا.

وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء 4609 من الأطفال و3100 امرأة وإصابة 28200 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال.