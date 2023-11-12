طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 11180
بقلم ط.خير الدين
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 11180 شهيدا.
وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء 4609 من الأطفال و3100 امرأة وإصابة 28200 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال.
حركة الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات مجرد أكاذيب لتبرير جرائمه
كشفت حركة الجهاد الإسلامي،امس الخميس، أن تصريحات وزير دفاع الكيان حول مستشفى الشفاء تُنذر بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمرضى.
وأضافت، أن ادعاءات الاحتلال الصهيوني بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه.
وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، أن وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم.
كما حمّلت الكيان الصهيوني مسؤولية حياة أسراه في ظل الغارات الهمجية على القطاع.
رابط دائم : https://nhar.tv/AOLRP