كتائب القسام تنشر لقطات مصورة لتصنيع بندقية قناصة وتجريبها

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من تصنيع بندقية قناصة ثقيلة، أطلقت عليها تسمية الشهيد عدنان الغول.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها كتائب القسام تحت عنوان “صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم“، بعض مراحل تصنيع القناصة من طرف عناصر المقاومة بالإضافة الى تجريبها في حقل الرمي.

وأطلقت كتائب القسام، هذه التسمية على القناصة، تخليدا للقيادي السابق في القسام عدنان الغول والذي استشهد بعد قصف سيارة كان على متنها في 2004.

وكان القيادي السابق عدنان الغول، مهندس التصنيع العسكري في القسام والمسؤول عن تطوير الصواريخ.