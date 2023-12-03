أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 15523

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة، إلى 15523.

مشيرا الى ان 70 في المئة من الشهداء هم من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد المصابين جراء قصف الاحتلال إلى 41316.

وأوضح ذات المصدر ان الاحتلال الصهيوني، ارتكب في الـ24 ساعة الماضية 23 مجزرة ارتقى فيها 316 شهيداً وهناك المئات تحت الأنقاض.

وكشف المكتب الحكومي، ان الطواقم المختصة تحاول انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام والأنقاض، منذ اللحظة الأولى لتلك المجازر.