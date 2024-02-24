أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى قرابة 30 ألفا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29606 شهيدا.

وكشف ذات المصدر، عن إصابة ما يزيد على 69737 آخرين بجروح مختلفة، وفقاً لأحدث احصائية للمكتب الاعلامي الحكومي في غزة.

من جانب اخر، قالت وزارة الصحة في تقريرها إنّ الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

فيما اكد ذات المصدر، وجود نصف مليون فلسطيني في شمالي قطاع غزّة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.