تدمير 4 آليات لجيش الإحتلال في كمين محكم بجحر الديك

أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم، عن تدمير 4 اليات للكيان الصهيوني في كمين محكم بعد توغلها في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية:

” مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105″ وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون”