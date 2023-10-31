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تدمير 4 آليات لجيش الإحتلال في كمين محكم بجحر الديك

بقلم ط.خير الدين
تدمير 4 آليات لجيش الإحتلال في كمين محكم بجحر الديك
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أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم، عن تدمير 4 اليات للكيان الصهيوني في كمين محكم بعد توغلها   في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية:

” مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105″ وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون”

رابط دائم : https://nhar.tv/ndYbY
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