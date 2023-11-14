حماس: ندين تصريحات البنتاغون والبيت الأبيض تبنيهم أكاذيب الكيان حول استخدامنا المستشفيات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بشدة، ورفضت تصريحات البنتاغون والبيت الأبيض التي يتبنون فيها أكاذيب الاحتلال الصهيوني حول استخدام حركة حماس المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة.

وأضافت “حماس” في بيان لها، أنها تعد تلك التصريحات بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات.

وذلك بهدف تدمير القطاع الصحي، والضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه تنفيذا لمخططات يروّج لها مثال نتانياهو وسموتريتش.

وجددت حماس، دعوتها للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لجنة دولية للتجوال والإطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.