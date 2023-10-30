عطاف  يستقبل رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا والساحل

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، الذي يقوم بزيارة للجزائر.

وحسب بيان الخارجية، فلقد خصص اللقاء لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي.

ولاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر وآفاق بلورة وتفعيل حلول سياسية لها.