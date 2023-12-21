هجمات “حزب الله” مستمرة.. استهداف مواقع مختلفة لجيش الإحتلال 

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، استهداف مراكز تجمّع لجنود الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما قامت المقاومة بشن هجوم جوّيّ بثلاث مسيّرات انقضاضيّة دفعة واحدة، على تجمّعات الاحتلال المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإصابة أهدافها بدقّة وتدميرها.

بالإضافة الى استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، وتجمّعا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي بيان اخرـ اعلنت المقاومة اللبنانية، استهداف مستعمرتَي المطلّة ورموت نفتالي بالأسلحة الصاروخيّة وإصابة عددٍ من المباني السكنيّة فيهما كتأكيد على قرار المقاومة بالردّ على اعتداءات الاحتلال المتواصلة.

كما تبنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهداف مستعمرتَي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة كردٍّ على اعتداءات الإحتلال على القرى والمنازل المدنية.

واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا وجرح زوجها، مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها إطلاقا بالمسّ بالمدنيّين، وعلى عدم سماحها باستباحة قراها وبلداتهم وعلى ردّها على أيّ اعتداء بضرب المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.