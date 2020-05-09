AIR FRANCE تراقب مسافريها بدءًا من 11 ماي

أعلنت شركة الطيران الفرنسي في بيان لها، بأنها ستقوم بمراقبة درجة حرارة مسافريها ابتداءً من 11 ماي الجاري، مع ضرورة وضع القناع الواقي.

وأضاف بيان الشركة الفرنسية الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، بأنه اعتبارا من 11 ماي الجاري، سيكون ارتداء القناع إلزاميا على متن طائراتها في جميع رحلاتها، مع التزامها بتوفير الأقنعة عند باب الطائرة، إضافة إلى منع أي مسافر تعدّت حرارته 38 درجة من السفر.

وَأضافت الشركة عبر موقعها الرسمي بأنه وبسبب غلق مطار “باريس أورلي”، فإن جميع رحلاتها من وإلى باريس تعمل الآن من وإلى مطار “شارل ديغول” في باريس، مؤكدة لزبائنها تكيّفها مع الوضع الصحي الحالي.

وأكدت الشركة بأنه يتوجب الاتصال بالسلطات المختصة للتحصل على شروط الدخول والإقامة في بلد الوجهة والعبور، مع تقديم هذه الشهادة عند الوصول، مضيفة بأن برنامج رحلاتها لشهر ماي محدّث الآن، فيما سيتم تحديث برنامج رحلات الصيف في أوائل شهر جوان

ومن أجل ضمان الاستمرارية وعودة العملاء، أكدت الشركة بأنها ستقوم بتشغيل رحلات منتظمة بترددات مخفضة إلى الوجهات التالية:

“متروبوليتان” فرنسا: مرسيليا ، نيس وتولوز

ما وراء البحار: “كاين”، “فور دو فرانس، “بوانت-آتر”، سانت دينيس دي لا ريونيون”

أوروبا: أمستردام، أثينا ، برشلونة، برلين، دبلن، إدنبورغ، فرانكفورت، جنيف، لشبونة، لندن، مدريد، مانشستر، ميونيخ، روما، ستوكهولم، زيورخ

إفريقيا: كوتونو، داكار، أبيدجان (وجهات أخرى قيد الدراسة)

أمريكا الشمالية: أتلانتا، نيويورك، لوس أنجلوس، مونتريال، مكسيكو سيتي.

أمريكا الجنوبية: ريو دي جانيرو، ساو باولو

آسيا: طوكيو

للإشارة، فقد أكدت الشركة في بيانها للمسافرين، بأنه في حالة شراء التذكرة من 22 أفريل 2020 فيمكنهم تغييرها من دون رسوم.