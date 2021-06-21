ASL Airlines ينظم رحلتين تجاريتين مع الجزائر

كجزء من إعادة فتح الحدود التي دخلت حيز التنفيذ في 1 جوان. أخضعت السلطات الجزائرية شركات الطيران الأجنبية لنفس عدد الرحلات التجارية مثل الخطوط الجوية الجزائرية.

وكانت الشركات الفرنسية هي آخر الشركات التي دخلت المنافسة. في الواقع، حيث استمرت المناقشات مع ASL Airlines و Air France و Transavia لمدة أسبوعين. وأثناء التفاوض للحصول على إذن لتشغيل رحلات تجارية (ذهاب وعودة)، واصلت الشركات الفرنسية رحلات العودة الخاصة.

خطوط ASL الجوية: رحلات جوية من باريس وليون إلى الجزائر

هذا هو حال شركة ASL Airlines France منخفضة التكلفة، التي أعلنت مؤخرًا عن استمرار برنامجها للرحلات الخاصة من الجزائر إلى ليون وباريس. وستقوم شركة ASL Airlines الآن بتسيير رحلات تجارية بين فرنسا والجزائر قبل نهاية جوان. وأفادت موقع VISA ET VOYAGE أن شركة الطيران الفرنسية حصلت على حق تسيير رحلتين تجاريتين بين الجزائر وفرنسا.

وستربط ASL Airlines ليون بالجزائر في رحلة عودة في 24 جوان وستقوم أيضًا بتسيير رحلة عودة بين باريس شارل ديغول والجزائر في 25 جوان. وبهذا تنضم ASL إلى الخطوط الجوية الفرنسية و TransaviA في سوق الرحلات الجوية التجارية بين الجزائر وفرنسا. وبالتالي سيكون أمام المغادرين إلى الجزائر المزيد من الخيارات في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وبحسب ذا المصدر، فإن بيع التذاكر من فرنسا إلى الجزائر سيتم على الإنترنت عبر موقع شركة ASL Airlines. ولتسويق الرحلات المغادرة من الجزائر، يمكن شراء التذاكر من وكالة Soleil Voyages، الشريك الحصري والممثل الرسمي لشركة ASL Airlines في الجزائر، التي لها وكالات في الجزائر العاصمة وتيزي وزو.