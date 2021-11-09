BDL.. إطلاق التطبيق الرقمي “ديجيبنك” رسميا

أعلن اليوم الثلاثاء، بنك التنمية المحلية، “BDL” عن الإطلاق الرسمي لتطبيقه الرقمي المسمى “digitbank”. كما يهدف التطبيق إلى تلبية احتياجات زبائنه لا سيما فيما يخص الاستفادة من الخدمات البنكية عن بعد.

وسيسمح هذا التطبيق الجديد “BDL”، لمستخدميه بفضل ميزة الأمان التي تتوافق مع معايير الأمن الدولية بتسيير الأفضل لخدماتها. وهذا عن طريق الهاتف النقال لحسابهم البنكي ولبطاقاتهم البنكية بالإضافة إلى إمكانية القيام بخدمة التحويل.

كما سيتم تسويق هذا المنتج الرقمي لـ”BDL” عبر كافة الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية. ودعا البنك إلى زيارة أحد وكالاته التجارية أو زيارة موقعه الالكتروني لمزيد من المعلومات.

فتح رأس مال “BDL”

ومن جهت ثانية، قال المدير المركزي للبنوك العمومية والسوق المالية حسان بودالي، في وقت سابق، أنه ينتظر الحصول على التراخيص الضرورية. وهذا لفتح فروع بنكية جزائرية بالخارج.

كما أضاف بودالي لتلفزيون “النهار”، أنه سيتم فتح رأس مال بنك القرض الشعبي الجزائر CPA وبنك التنمية المحلية BDL عبر البورصة. كما أوضح ذات المتحدث، أنه سيتم فتح فرع لبنك الجزائر الخارجي BEA بفرنسا قريبا، يليها فتح فروع بنكية اخرى بإفريقيا وتم عقد إتفاق شراكة مع بنك مدريد من أجل عصرنة المؤسسات المالية وتطوير بورصة الجزائر.

وأجرى، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أفريل الماضي حركة تغييرية في المدراء العامون للبنوك، ورؤساء جالس الغدارة. كما يتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري “BNA”، والقرض الشعبي الجزائري “CPA”، وبنك التنمية المحلية “BDL”، والفلاحة والتنمية الريفية “BADR”. بالإضافة إلى البنك الجزائري الخارجي “BEA”، وصندوق التوفير والاحتياط “CNEP”.

وتم تعيين،سمير تامرابط مدير عام لـ”كناب”،ومصطفى شعبان رئيس مجلس الادارة، ويوسف لالماس مدير عام لـ”BDL”،وسعيد ديب رئيس مجلس الادارة.

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