BNA يُسجل ناتج صافي يفوق 48 مليار دج سنة 2024

سجل البنك الوطني الجزائري، ناتجا صافيا تجاوزت قيمته 48 مليار دينار وهذا خلال سنة 2024.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن هذه المؤسسة البنكية العمومية، إختتم البنك الوطني الجزائري، نفس السنة المالية بإجمالي حصيلة بلغ 5807 مليار دينار.

كما شهد السداسي الأول من السنة الجارية رفع في رأس مال المؤسسة البنكية ذاتها. بمضاعفته من 150 مليار دج إلى 300 مليار دينار.

واندرج هذا الإجراء ضمن إطار “استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مكانته كرائد في القطاع البنكي والمالي الوطني. والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وتؤكد الزيادة الكبيرة في رأس المال أيضا “التزام البنك بتقوية قدراته المالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني بشكل أفضل. لاسيما عبر تمويل الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في إنجاز مشاريعهم. في مختلف القطاعات كالصناعة، والخدمات، والفلاحة…”.

ويتوفر البنك الوطني الجزائري على شبكة تضم 244 وكالة منها 15 وكالة مخصصة حصريا للمالية الإسلامية. وأكثر من 108 شباك لهذا النشاط، فيما يتواجد البنك ب 54 ولاية عبر الوطن. و”يخطط للتوسع قريبا لتغطية الولايات الأربع المتبقية”.

كما يراهن البنك من جانب آخر كذلك على تطوير وتنويع منتجاته وخدماته، مع التركيز بشكل خاص على نشاط الرقمنة.