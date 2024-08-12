BRI بجاية تحبط صفقة ترويج كمية معتبرة من القنب الهندي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية بجابة من إحباط صفقة بيع لكمية معتبرة من المخدرات.

العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة و موثوقة إلى مصالح الشرطة مفادها حيازة شخصين لكمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج). على مستوى سوق الإثنين شرق مدينة بجاية لغرض الترويج وعزمهما على إبرام صفقة لبيعها. على إثرها قامت عناصر فرقة البحث والتدخل بتحريات حثيثة ومعمقة مكنتها من تحديد هوية الشخصين. ومكان إبرام الصفقة ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ر.س). 42 سنة وشريكه (ب.أ) 40 سنة ينحدران من بلدية سوق الاثنين الساحلية.

حينها تم وضع تشكيل أمني محكم بعين المكان هذا الأخير مكن من رصد المشتبه فيهما، حيث كانا على متن دراجة نارية وأحدهما يحمل كيس بلاستيكي. بعد اتخاذ الإحتياطات الازمة تم توقيفهما و حجز الكيس البلاستيكي الذي تبين أنه يحوي ستة صفائح ونصف من الكيف المعالج “قنب هندي” بوزن 640 ملغ.

وعند إخضاعها لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزة أحدهما مبلغ مالي معتبر من عائدات ترويج المخدرات. التحريات المعمقة أفضت إلى التعرف على باقي أفراد الشبكة و يتعلق الأمر بكل من المسمى (ك.ب) 48 سنة وشريكهم (ب.س) 30 سنة.

بعد استكمال الإجراءات الجزائية، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدي محكمة خراطة و إحالة الملف على قاضي التحقيق. الذي أصدر أمر إيداع ضد المتهمين لأجل جناية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع و جناية الاشتراك. في جمعية إجرامية منظمة لغرض الإعداد لإرتكاب جناية.