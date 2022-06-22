BRI بجاية تحجز 780 قرص مهلوس وتوقف 3 أشخاص
أطاحت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من بجماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم من 22 و 34 سنة يروجون المؤثرات العقلية بمدينة بجاية وبعض الولايات المجاورة.
وجاءت تفاصيل العملية بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها قيام جماعة أشرار ببيع وترويج كمية معتبرة من المهلوسات في أوساط الشباب متخذة من مدينة بجاية مكانا لترويجها.
أين يستعملون في تنقلاتهم مركبة سياحية من نوع “رونو سامبول”، ومباشرة تم وضع خطة محكمة مع توزيع عناصر الشرطة بعدة نقاط على طول المحور الرابط بين مدينة سيدي عيش ومدينة بجاية وكذلك على محور الطريق الرابط بين مدينة بجاية ومدينة خراطة،
ليتم توقيف المركبة على مستوى مدينة واد غير في ساعة متأخرة من الليل و على متنها شخصين وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 780 قرص كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.
ومكّن التحقيق مع المشتبه فيهما من تحديد هوية الممون الرئيسي والمنحدر من ولاية جنوبية مما مكن من توقيفه بمقر إقامته.
وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل حيازة المؤثرات العقلية، الشراء، النقل قصد بيعها بطريقة غير مشروعة بإستعمال مركبة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
فيما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر حقهم أمر إيداع.
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وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات عن قيام مجموعة إجرامية تروج المخدرات على مستوى ضواحي بلدية آيت الرزين دائرة إغيل علي ولاية بجاية.
ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية من طرف فرقة البحث والتحري مع إعداد خطة محكمة وضع تشكيل أمني على مستوى مختلف النقاط بمنفذ الطريق السيار (بجاية- حنيف)في شطره الكائن بقرية إزواغن.
وبعد عملية التدخل والمداهمة أسفرت العملية على توقيف شخصين بحوزتهما كيس بلاستيكي يحتوى على كمية معتبرة من الكيف المعالج على شكل 12 صفيحة بوزن يقدر 1200 غرام.
ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما ، من أجل قضية حيازة المخدرات (الكيف المعالج ) شرائها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.
وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين صدر ضدهما أمر إيداع.
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حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.
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