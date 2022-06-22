 BRI  بجاية تحجز 780 قرص مهلوس وتوقف 3 أشخاص

أطاحت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من بجماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم من 22 و 34 سنة يروجون المؤثرات العقلية بمدينة بجاية وبعض الولايات المجاورة.

وجاءت تفاصيل العملية بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها قيام جماعة أشرار ببيع وترويج كمية معتبرة من المهلوسات في أوساط الشباب متخذة من مدينة بجاية مكانا لترويجها.

أين يستعملون في تنقلاتهم مركبة سياحية من نوع “رونو سامبول”، ومباشرة تم وضع خطة محكمة مع توزيع عناصر الشرطة بعدة نقاط على طول المحور الرابط بين مدينة سيدي عيش ومدينة بجاية وكذلك على محور الطريق الرابط بين مدينة بجاية ومدينة خراطة،

ليتم توقيف المركبة على مستوى مدينة واد غير في ساعة متأخرة من الليل و على متنها شخصين وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 780 قرص كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

ومكّن التحقيق مع المشتبه فيهما من تحديد هوية الممون الرئيسي والمنحدر من ولاية جنوبية مما مكن من توقيفه بمقر إقامته.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل حيازة المؤثرات العقلية، الشراء، النقل قصد بيعها بطريقة غير مشروعة بإستعمال مركبة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

فيما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر حقهم أمر إيداع.

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