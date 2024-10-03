BRI سطيف تفكّك شبكة إجرامية وتحجز 8169 قرص مهلوس

تكلّلت المجهودات المبذولة من طرف فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع المنصرم. بتفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. مع حجز أكثر من 8000 وحدة من المهلوسات والمخدرات الصلبة وعائدات إجرامية قاربت 300 مليون سنتيم.

تفاصيل القضية تعود إلى عملية ترصد لمروجي المهلوسات ببلدية عين ارنات غربي سطيف. حيث أسفرت العملية في بدايتها عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين30 و 47 سنة يقطنون ببلدية عين ارنات.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة بسطيف تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم حيث عثر داخل أحدها على 8100 كبسولة من المؤثرات العقلية. وعائدات إجرامية قدرت بـ 296 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى حجز -على ذمة التحقيق- 07 مركبات سياحية تستعمل من طرف أفراد الشبكة في عمليات الترويج.

في سياق التحقيق تم توقيف 3 شركان آخرين يقيمان في بلدية عين ارنات عثر بحوزتهما على 57 وحدة من المهلوسات و 12 وحدة من المخدر الصلب إكستازي.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة بسطيف عن جناية حيازة وتخزين وتسليم المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة من أجل للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.