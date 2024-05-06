CHERY الجزائر تتُوج بجائزتين عالميتين مرموقتين

تُوجت شيري الجزائر بجائزتين مرموقتين تشيدان بتسويقها المبتكر وخطتها الناجحة خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات.

وتحصلت شركة شيري الجزائر على جائزة Innovative Marketing Awards كعرفان باستراتيجيتها المنتهجة في مجال التسويق المبتكر.

حيث استطاعت الشركة الوصول إلى قلب المستهلك الجزائري بطرق مبتكرة وملهمة.

كما توجت JEDV من جهة أخرى، شركة شيري الجزائر بجائزة Future Shock Award والتي تعكس الجهود الاستثنائية في مجال الابتكار والريادة في التكنولوجيا.