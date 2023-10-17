“Kappa” تكشف غدا الأربعاء قميص شبيبة القبائل الجديد

استقلبت اليوم الثلاثاء، إدارة شبيبة القبائل، وفدا من الشركة الإيطالية للملابس الرياضية “Kappa“، الممول الرسمي للمعدات الرياضية للكناري خلال الموسم الجاري.

وكشفت إدارة الشبيبة في تغريدة عبر منصة “إكس” بأن الوفد الذي حل بالجزائر في زيارة عمل ليومين. يتكون من 5 أشخاص يتقدمهم ريمي غارنيي المدير العام لشركة “كابا” فرنسا.

كما أوضحت الإدارة القبائلية، بأنه “القميص” الرسمي للنادي الخاص بموسم 2023-2024. سيكشف عنه غدا الأربعاء، بمناسبة حفل افتتاح المقر الجديد للنادي.