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“Natixis Algeria” تطلق بطاقة التأشيرة الخاصة بمصرفها المحمول

الوطني
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“Natixis Algeria” تطلق بطاقة التأشيرة الخاصة بمصرفها المحمول
بقلم نسرين محفوف

قدم أول بنك محمول في الجزائر،  Natixis Algeria، لعملائه عرضًا جديدًا، يتمثل في  بطاقات Visa Gold و Platinum ، مع خيارين للاشتراك بينهما.

وتسمح بطاقة Banxy Visa بمعاملات السحب والدفع الدولية مع أي موزع أو موقع تاجر أو تاجر.

ويتم تقديم عرض VISA من Banxy للعملاء في صيغتين للاشتراك ، “صيغة التوفير” و “الصيغة المجانية”.

وبالتالي ، من خلال تفضيل معادلة الادخار ، يستفيد العميل ، لأول مرة في الجزائر ، من الرسوم السنوية المجانية.

أخيرًا ، للحصول على عرض أكثر اكتمالا ، تربط Natixis Algeria ، مع بطاقة VISA ، تأمين سفر طوال فترة صلاحية البطاقة.

لتلقي خدمات بطاقة VISA Banxy ، يجب أن يكون لدى العملاء حساب التحقق من Banxy وفتح حساب بالعملة الأجنبية.


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