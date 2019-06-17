“Natixis Algeria” تطلق بطاقة التأشيرة الخاصة بمصرفها المحمول

قدم أول بنك محمول في الجزائر، Natixis Algeria، لعملائه عرضًا جديدًا، يتمثل في بطاقات Visa Gold و Platinum ، مع خيارين للاشتراك بينهما.

وتسمح بطاقة Banxy Visa بمعاملات السحب والدفع الدولية مع أي موزع أو موقع تاجر أو تاجر.

ويتم تقديم عرض VISA من Banxy للعملاء في صيغتين للاشتراك ، “صيغة التوفير” و “الصيغة المجانية”.

وبالتالي ، من خلال تفضيل معادلة الادخار ، يستفيد العميل ، لأول مرة في الجزائر ، من الرسوم السنوية المجانية.

أخيرًا ، للحصول على عرض أكثر اكتمالا ، تربط Natixis Algeria ، مع بطاقة VISA ، تأمين سفر طوال فترة صلاحية البطاقة.

لتلقي خدمات بطاقة VISA Banxy ، يجب أن يكون لدى العملاء حساب التحقق من Banxy وفتح حساب بالعملة الأجنبية.