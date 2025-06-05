 Ooredooتتمنى للشعب الجزائري عيد أضحى مبارك

بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025. تتقدم Ooredoo بأحر التمنيات بالسعادةوالازدهار لكل الشعب الجزائري.

وإحياءً لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنظم Ooredoo بالتعاون مع شركائها من النسيج الجمعوي الجزائري سلسلة من المبادرات التضامنية لفائدة الأشخاص المعوزين. والعائلات المحتاجة. ووفاءً لالتزامها بمبدأ المواطنة. تقوم Ooredoo بإطلاق مبادرات ملموسة تهدف إلى نشر البهجة وتعزيز الروابط المجتمعية وذلك عبر تقديم دعم فعلي لمن هم في أمس الحاجة إليه.

وفي رسالته بهذه المناسبة، أفاد المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “عيد الأضحى المبارك هو مناسبة للتأمل والتقاسم والكرم. وبالنيابة عن كافة فريق Ooredoo. أتمنى لكل الشعب الجزائري عيداً سعيداً يسوده البهجة والترابط”

وفي هذه الأيام المباركة-يضيف المدير، نجدد التزامنا بتعزيز الروابط العائلية والمجتمعية من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية تقرّب القلوب وتجمعها وتبعث فيها أجواء عيد الأضحى المبارك. هذه السنة. حظينا بشرف مرافقة الحجاج الجزائريين في رحلتهم الروحانية إلى مكة المكرمة بفضل عرض خدمة التجوال المبتكرة. التي تتيح لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم ومشاطرتهم تجربتهم الفريدة أينما كانوا”.