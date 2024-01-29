Ooredooتعرض حلولها التكنولوجية لمهنيي قطاع البناء

شاركت مؤسسة Ooredoo،للسنة الثانية على التوالي.في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للبناء والتهيئة (BATIMEX 2024)، الذي جرت فعالياته من 24 إلى 27جانفي 2024بعنابة.

تحت الرعاية السامية لوالي عنابة، جمعهذا الصالون الذي تم تنظيمه تحت شعار ابتكار حلول بناءة. “لمبنى أكثر دواما وأداءً” كافةمهنييقطاع البناء والعمران والتهيئة العمرانية. والذي يُعد مُلتقى هام للتبادل والتعاون. ومناقشة قطاع البناء والاشغال العمومية.

شاركتOoredoo في هذا الصالون من خلال فضاء أين قام المستشارون التجاريون. لـ Ooredoo للمؤسسات بعرض مختلف حلول وعروض المؤسسة التي تتطابق مع احتياجات المهنيين.

من خلال مشاركتها في هذا الحدث الاقتصادي والتجاري. تؤكد Ooredoo عن التزامها في تقديم حلول مبتكرة للمهنيين في مختلف القطاعات.