Ooredooتُرقي تجربة زبائنها الرقمية وتكشف عن عرضها المبتكر الجديد “N’YOOZ”

في سعيها الدائم لإثراء التجربة الرقمية لزبائنها، تكشفOoredoo عن عرضها YOOZ تحت مسماه الجديد “N’YOOZ”. الذي يسمح لهم بالاستفادة من عدة مزايا تتكيّف مع عصر التحول الرقمي.

من خلال عرض “N’YOOZ” المتوفر عبر تطبيق “My Ooredoo”، سيتمكن الزبون من اختيار رقمه والاشتراك في إحدى الباقات السبع الأكثر شهرة. والمتوفرة أيضاً عبر الرمز #151*و choof.ooredoo.dz، ابتداءمن 30دج.

إضافة إلى ذلك، تذهب Ooredoo إلى أبعد من ذلك من خلال منح زبائنN’YOOZ إمكانية تشكيل رصيدهم الجزافي بأنفسهم حصريًا على My Ooredoo. كما سيكون بإمكانهم اختيار رصيد الانترنت ودقائق الاتصال وعدد الرسائل النصية القصيرة بالإضافة إلى الصلاحية (7 أو 15 أو 30 يومًا). وسيكون بمقدورهم أيضًا تعزيز هذا الرصيد بالمزيد من الإضافات، مما يوفر مرونة غير مسبوقة في السوق الجزائرية.

كما يواصل زبون N’YOOZ في الاستفادة من خدمات السنابشات. (Snapchat) مجانا، و”دير لافير” (dir l’affaire) وانازيك (Anazik) وانافليكس (Anaflix).

للاشتراك في هذا العرض. ما على الزبون سوى تحميل التطبيق My Ooredoo المتوفر على Play Storeو Huawei App Gallery. و App Store وذلك باللغات (العربية والفرنسية والانجليزية). وكذا اختيار رصيده الجزافي المفضل.

هذا وقد تم الإعلان عن هذا العرض الجديد، YOOZ تصبح N’YOOZ. سهرة الأربعاء 22 ماي 2022 بالجزائر العاصمة خلال حفل تمحور حول الابتكار والرؤية. المستقبلية لـ Ooredoo وذلك بحضور مُؤثرين والعديد من الضيوف المختصين في التحول الرقمي في الجزائر.

خلال هذه السهرة التي وضعت تحت شعار الابتكار والتجدد. تمكن الضيوف من اكتشاف وعيش طوال مختلف أطوار الحفل تجربة مغمورة ومتميزة. والاستفادة من برنامج ثري ومتنوع يجمع بين:

الابتكار (N’OVATE): يتمحور حول تطور Ooredoo خلال العشرين سنة الأخيرة.موضحا مختلف التطورات التكنولوجية في السنوات المقبلة.

الالهام (N’SPIRE): اشراك الضيوف من خلال قصص نجاح قصد الهام الأجيال. المقبلة بأهمية متعاملي الهاتف النقال في ترقية مشاريعهم وبلوغ طموحهم،

البراعة (N’GENIUS): تقدير الفاعلين الذين ساهموا قي خلق هذا العرض الفريد. وذلك عرفانا بمساهمتهم المتميزة في تجسيد هذا المشروع لفائدة الزبون.

الالتزام (N’GAGE):تنشيط متعدد الابعاد يسمح للحضور الاستفادة من تجربة مغمورة تبرز العشرون سنة لـ Ooredoo في الجزائر،

الترفيه (N’TERTAIN): حفل موسيقي بلمسة رقمية تعكس رؤية مستقبلية من شانها تحفيز التزام المشاركين.