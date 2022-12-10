Ooredoo الجزائر يحصد جائزة أفضل متعامل في افريقيا

أعلنت مجموعة اوريدو الجزائر Ooredoo عن تحصلها على إعترافين دوليين مرموقيين خلال الطبعة السادسة عشرة لقمةTelecom Review Leaders’ Summit. والتي نٌظمت يومي الـ 7 و8 ديسمبر 2022 بدبي (الامارات العربية المتحدة).

وحسب بيان اوريدو تُوجت المجموعة بجائزة أفضلمتعامل للهاتف النقال في افريقيا BestAfricanOperator. وجائزة أفضل مبادرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في افريقيا BestAfricanCSR Initiative.

و تسلم رمضان جزايري مدير الشؤون المؤسساتية الجائزتين، ممثلا للمدير العام ﻠ Ooredoo الجزائر بسام يوسف آل إبراهيم، خلال حفل تسليم الجوائزالذي نظم سهرة الخميس 8 ديسمبر بدبي.

وبالمناسبة المدير العام لاوريدو ” نحن جد فخورين مرة اخري بحصولنا على هاتين الجائزتينالمرموقتين التي تسهم في إشعاع Ooredoo الجزائر على الصعيد القاري. الأولى اعترفا بجهود وتفاني فرقنا، التي تسهر على تزويد زبائننا بأفضل المنتجات والخدمات، وتجربة رقمية مبتكرة، والثانية تأتي لتؤكدعلىنجاعة استراتيجيتنا في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتي تكرس الالتزام المجتمعي ﻠ Ooredoo في بيئتها. حصولنا على هاتين الجائزتين سيشجعنا في مواصلة استراتيجيتنا المبتكرة بمختلف أبعادها.”