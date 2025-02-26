Ooredoo تحتفي بقدوم الشهر الفضيل تحت شعار التضامن والتعاون

تجدد Ooredoo التزامهابدعم المحتاجين وتعلن عن سلسلة من المبادرات الخيرية والعمليات التضامنية بمناسبة الشهر الفضيل.

هذه العمليات الخيرية، التي تندرج ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتي تؤكد عن التزام Ooredoo الراسخ تجاه مختلف فئات المجتمع، سيتم تجسيدها بالتعاون مع شركائها من المجتمع المدني (الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، جمعية “وين نلقى”، ومنظمة ناس الخير).

تشمل هذه العمليات، عملية التبرع بطرود غذائية لصالح العائلات المعوزة عبر عدة ولايات الوطن، وعملية (IFTAR Box)التي تتمثل في تقديم وجبات ساخنة خلال الشهر الفضيل للصائمين وعابري السبيل، إضافة إلى عملية توزيع وجبات إفطار (كسر صيامك) عبر بعض المستشفيات بالعاصمة، وتهيئة شاحنة طعام لتوزيع وجبات افطار على الصائمين والمسافرين.

Ooredoo تغتنم حلول شهر رمضان المبارك لتتقدم بأحر التهاني وأطيب التماني للشعب الجزائري.

في رسالته التهنئية بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “وفية لمكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا، ستواصل Ooredoo التزامها الراسخ تجاه الفئات المحتاجة في المجتمع حيث يمثل شهر رمضان. فرصة فريدة لتوطيد علاقاتنا مع المواطنين ومضاعفة جهودنا لدعم من هم في أمس الحاجة إليها. بإسمي وباسم جميع عمال Ooredoo، أتمنى للشعب الجزائري رمضان مبارك مليء بالتقوى. تتجلى من خلاله أروع صور الإيمان والرحمة والغفران راجين المولى عزوجل. أن يكون هذا الشهر حاملاً لأسمى عبارات الخير والسلام على كافةالأمة الاسلامية”