Ooredoo تشارك في معرض الجزائر الدولي

تشارك مؤسسة Ooredoo الجزائر في الطبعة السادسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 28 جوان 2025 بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

يهدف هذا الموعد الاقتصادي السنوي المهم. الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إلى التعريف بالقدرات الإنتاجية الوطنية وتمكين المتعاملين الجزائريين والأجانب. من تعزيز الاستثمارات والتجارة في مختلف المجالات.

تُسجلOoredooحضورها في هذه الطبعة السادسة والخمسين. لمعرض الجزائر الدولي بجناح خاص، حيث تقدمالفرق التجارية آخر عروض المؤسسة وحلولها التكنولوجية للعارضين والزوار.

كما يضم جناح Ooredoo أيضًا فضائيينمخصصين لتمكين الزوار. من استكشاف وعيش تجربةاستكشاف الواقع الافتراضي والمشاركة في أنشطة ترفيهية متنوعة

من خلال مشاركتها في هذا الحدث الاقتصادي. تؤكد Ooredoo عن مكانتها كمتعامل اقتصادي هام في السوق الجزائرية وتؤكد التزامها. بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات زبائنها.