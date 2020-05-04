Ooredoo تطلق عرضا ترويجيا على ساهلة بوكس

ترافق Ooredoo، المؤسسة التكنولوجية والمواطنة، زبائنها خلال شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع فترة الحجر الصحي، وتطلق عرضًا ترويجيًا جديدًا خاص بحلها الناجح ساهلة بوكس Sahla box، صالح من اليوم الأوّل إلى اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.

لكل عملية تعبئة ساهلة بوكس ابتداء من 2000 دج طوال شهر رمضان المبارك، تتبرع Ooredoo بـ 50 دج لفائدة الهلال الأحمر الجزائري وتهدي للزبون رصيد جزافي إضافي يقدر بـ 50 جيغا أوكتي من الانترنت.

يجدر الذكر أن ساهلة بوكس Sahla Box هو الحل للولوج إلى الإنترنت تم تطويره بشكل مثالي لتلبية احتياجات العائلات الراغبة في الربط بالإنترنت عالي التدفق في منازلهم وتلبية بذلك احتياجات جميع أفراد العائلة.

وأكدت اريدو انه ﺒ 6990 دج، يستفيد الزبون من الجهاز بوكس بالإضافة إلى 50 جيغا أوكتي كرصيد جزافي إضافي عوضا عن 20 جيغا أوكتي و1000 دج من المكالمات نحو Ooredoo صالحة لمدة 30 يومًا.

ساهلة بوكس متوفرة في جميع فضاءات Ooredoo ومحلات سيتي شوب وفضاءات خدمات Ooredoo وكذا نقاط البيع المعتمدة المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.

من خلال هذا العرض الترويجي، تؤكد Ooredoo عن ارادتها في مرافقة زبائنها خلال ضهر رمضان الكريم والسماح لهم بالترفيه والتعلم طوال مدة مكوثهم في البيت خلال هذه الفترة للحجر الصحي.