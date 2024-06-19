Ooredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث تقاسمان فرحة العيد مع الأيتام

Ooredooوالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث تقاسمان فرحة العيد مع الأيتام

للسنة الثانية على التوالي، نظمت مؤسسةOoredooبالشراكة مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة. وتطوير البحث (FOREM) عملية تضامنية لصالح الأسر المعوزة والأطفال اليتامى.

حيث قدمت Ooredoo تبرعاً مالياً لـلهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM). لشراء كباش لصالح العائلات المعوزة واليتامى، لتمكينهم من التضحية وعيش فرحة العيد.

في أجواء عائلية، تميز هذا الحدث بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي. الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي السيد عبد الوهاب برتيمة، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM). البروفيسور مصطفى خياطي، ممثلو Ooredoo. وعلى رأسهم مدير الشؤون المؤسساتية السيد رمضان جزايري، الذين شاركوا خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى. وجبة غذاء مع أطفال المركز السيكولوجي “محمد حجاج” للرعاية النفسية للأيتام الكائن بـ بن طلحة (الجزائر العاصمة).

بهذه المناسبة، حضي الأطفال بفرصة الالتقاء بشخصيات فنية على غرار محمد رغيس (ممثل). شمس الدين عمراني (DZ Joker) وسمير زيان (Mister X) الذين تقاسموا فرحة العيد ولحظات لا تنسى مع الأطفال.

جدير بالذكر أن Ooredoo نظمت عملية مماثلة في العام الماضي مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث.

في ذات السياق التضامني، نظمت مؤسسةOoredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM). بالشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عشية عيد الأضحى 2024. عملية توزيع هدايا لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بعين بوسيف (المدية) أين تمدرس الأطفال ضحايا حادثة شاطئ منتزه الصابلات.

وفاءً لمكانتها كمؤسسة مواطنة بامتياز، تؤكد Ooredoo، من خلال هذا العمل الخيري. على التزامهابالاحتفال بمختلف الأعياد الدينية إلى جانب العائلات الجزائرية المعوزة.