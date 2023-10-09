Ooredoo تعرض خبرتها وتجربتها في مجال الدفع الإلكتروني

تواصل Ooredoo حضورها في الفعاليات الاقتصادية الوطنية الكبرى وتشارك كراعي رسمي في اليوم الدراسي. حول التمويل الشامل والدفع الالكتروني في الجزائر الذي نظم أمس .في الجزائر العاصمة.

جمع هذااليوم الدراسي، الذي نظمته “Dz Hadina Tech”. تحت شعار: “تحديات التمويل الشامل المبتكر في الجزائر”.ممثلين عن مختلف المؤسسات والمنظمات، ومهنيين منقطاع البنك والمالية .والتأمين وكذامختصين في المجال.

شاركت مؤسسة Ooredoo المُمثلة من قبل محمد كامل ديغر. مدير الرقابة المالية، في النقاش حول «الابتكار المفتوحفي القطاع المالي”.

كما نُطمت خلال هذا اليوم ورشة عمل حول “الدفع الإلكتروني عبر متعاملي الهاتف”.نشّطها سفيان بن عبد الدايم، نائب مدير القنوات الرقمية في Ooredoo، الذي قدم عرضا حول خبرة. Ooredoo وتجربتها في مجال الدفع الإلكتروني (e-paiment) بالإضافة إلى مختلف حلولهاالمبتكرة المخصصة للدفع الرقمي.

من خلال مشاركتها في هذا اليوم الدراسي. تؤكد Ooredoo عن التزامها بتوظيف خبرتها وتجربتها في خدمة مجال البنوك،والمالية والتأمين في الجزائر.

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