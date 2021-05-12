تحتل أوبو المركز الثاني في الأسواق الناشئة و تظهر أداءً مميزا من حيث قوة العلامة التجارية

تم الكشف عن تقرير KantarBrandZ ™ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2021الذي يتم نشرهبالاشتراك بين Google و KANTAR.

احتلت العلامة التجارية OPPO المرتبة السادسة، وتم اختيارها كأفضل علامة تجارية صينية في العالم. في الأسواق المتقدمة، تواصل نمو علامة OPPO التجارية و تطوّرهابنسق يزيد عن 30٪ سنويًا منذ عام 2018.

وفي الأسواق الناشئة، احتلت الشركة المرتبة الثانية نظرًا لقوة علامتها التجارية الاستثنائية. و تتواجد شركةOPPO في قائمة KantarBrandZللسنة الخامسةعلى التوالي، حيث لم تتوقف عن تسلق سلم المراتب في اللائحة و التقدم نحو المراكز الأولى.

OPPO في المرتبة السادسة عالميا في لائحة KANTAR BrandZ ™ 2021 لأفضل 50 شركة تصنيع صينية