%50 تخفيضات على أسعار تذاكر النقل الجوي خلال الشهر الفضيل

زف رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بشرى سارة لأبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وفي خطابه الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، بقصرالأمم، قال الرئيس تبون: “ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج.”

وذلك من أجل تمكنيهم من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم. يضيف رئيس الجمهورية.