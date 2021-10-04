Pandora pepers: رؤساء حكومات ومشاهير متهمون بالتهرب الضريبي

بعد “أوراق بنما”، كشف تحقيق إعلامي جديد صادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.عن قيام رؤساء بعض الحكومات بوضع أموالهم في شركات خارجية. على وجه الخصوص للتهرب من الضرائب في بلداهم.

ومن بين الشخصيات المتهمة: رئيس الوزراء التشيكي، ملك الأردن، رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وقد أحدث هذا التحقيق واسع النطاق ضجة، وحسب ما ورد فيه فقد قام العديد من القادة. بما في ذلك رئيس الوزراء التشيكي وملك الأردن، رئيسي كينيا والإكوادور، بإخفاء أصول في شركات خارجية. ولا سيما لأغراض التهرب الضريبي، وفقًا لما ذكره التقرير.

التحقيق الذي أطلق عليه اسم “أوراق باندورا”، والذي ساهم فيه ما يقرب من 600 صحفي. يستند إلى حوالي 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية، وكشف عن أكثر من 29000 شركة خارجية.

هذا ما كشفته الوثائق..

ووفقًا لهذه الوثائق، أنشأ الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ما لا يقل عن 30 شركة خارجية. أي في بلدان أو أقاليم ذات ضرائب مواتية.

من خلال هذه الكيانات، قام بشراء 14 عقارًا فاخرًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بأكثر من 106 مليون دولار.

أما رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، فقد طرح 22 مليون دولار في شركات واجهة تم استخدامها لتمويل شراء قلعة بيجود. وهي عقار كبير يقع في موجينز، جنوب فرنسا.

ورد أندريه بابيس من حسابه على تويتر “لم أفعل شيئًا غير قانوني أو خاطئ، لكن هذا لا يمنعهم من محاولة تشويه سمعي. والتأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية المقرر إجراؤها يومي الجمعة والسبت المقبلين”.

من جهته أودع الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو أموالا في صندوقين ائتمانيين مقرهما الولايات المتحدة ، في داكوتا الجنوبية.

كما تظهر أسماء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي أكمل شراء عقارات في لندن من خلال شركة في الخارج. والوزير الفرنسي السابق دومينيك شتراوس كان.

ووجه المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي عدة ملايين من الدولارات كرسوم استشارية للشركات. من خلال شركة مغربية معفاة من الضرائب، وفقا لوثائق راجعها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.