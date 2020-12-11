Sanofi و GSK: لقاح كورونا لن يكون جاهزًا حتى نهاية 2021

أعلنت المخبر الفرنسي سانوفي، ومخبر جلاكسو سميث كلاين البريطاني، أن لقاح كورونا لن يكون جاهزًا حتى نهاية 2021 .

وقالت المجموعات في بيان لها، إن النتائج السرسرية الاولى للقاح جد إيجابية، الا انها تفضل تأخير تسويقه للتأكد من نجاعته.

وتوقع المخبران، في بيانهما الصادر، اليوم الجمعة، أن يكون توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل.

بينما كانوا يأملون تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من عام 2021 وتقديم مليار جرعة في نفس العام.

وقد أشارت Sanofi ، التي تطور اللقاح بالاشتراك مع GSK أنها تعتزم بدء آخر التجارب البشرية نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقالت “إذا كانت الاستجابة المناعية للبالغين بين 18 و49 عاما مماثلة للمرضى الذين تعافوا، فإنها غير كافية لدى كبار السن”.

لذلك تريد الشركتين تحسين تركيز المضادات للحصول على استجابة مناعية عالية لدى جميع الفئات العمرية.

وقال توماس تريومف، نائب رئيس فرع اللقاحات بسانوفي، لوكالة فرانس برس من المهم تحسين تركيبة اللقاح التي تستغرق وقتا أطول.

وأضاف “ستجري المختبرات مرحلة اختبار تكميلية اعتبارًا من فيفري، بناءً على اختبار تم إجراؤه مؤخرًا مع تركيبة محسنة من المضادات”.

وأوضح البيان أن اللقاح المرشح، يمكن أن يمنح الحماية ضد أمراض الرئة.

كما يؤدي إلى القضاء السريع على الفيروس في الممرات الأنفية والرئتين في غضون 2 إلى 4 أيام.

وأشار المتحدث “يستغرق تطوير لقاح جديد وقتًا ومالًا، حوالي مليار يورو وعشر سنوات في المتوسط”.