SCLCO تُطيح بشبكة إجرامية جديدة وتحجز 32 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO السحاولة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة يحترفون النصب والإحتيال على المواطنين.

وحسب بيان لذات الهيئة، تتكون الشبكة، من 7 أشخاص يحترفون النصب والإحتيال على المواطنين. كما تم خلال هذه العملية، حجز 32 مليار سنتيم و27 ألف أورو و 12 مركبة من مختلف العلامات.

وكانت هذه الشبكة تقوم بإيهام ضحاياها بالإستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات.

حيث يلجأ عناصرها إلى إتباع طريقة احتيالية تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة. ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر.

وهو ما مكن الشبكة من الإستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة، بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية. وإحدى الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية.

وكشف المشتبه فيهم للمحققين عن أساليب مخططهم الإجرامي واعترفوا بمسؤوليتهم في قضية الحال.

وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والإحتيال، وسوء استغلال الوظيفة.

وكذا تبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وانتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية.

وتأتي هذه العملية، بعد 4 أيام من العملية الأولى مطلع هذا الأسبوع، والتي مكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال، وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والصعبة.