“sms” إلى زوجته تورطه في جريمة قتل جمال بن اسماعيل

اعترف المتهم غير الموقوف “ح.عزيز” أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، بانه خلال وقوع جريمة قتل جمال بن اسماعيل كان بساحة أربعاء ناثيراثن، وخلالها سمعت بعض الاشخاص يقولون أنه احدهم أغمي عليه، فظننت انه شقيقي، وبعد اقترابي منهم شاهدت شخص مرمي على الأرض فاقدا الوعي وبجانبه قطع زجاج، فأزحت بعض الزجاج بواسطة رجلي ، ناكرا الاعتداء عليه.

وأضاف المتهم وهو يتمسك بشدة بانكار مشاركته في جريمة القتل، بأنه سبب تواجده بمسرح الجريمة هو محاولته مساعدة رجال الشرطة حيث اقترب من مقر الامن الحضري القريب ببضعة أمتار.

كما حاول المتهم نفي علاقته بالفيديوهات والصور المتداولة عن الجريمة البشعة، قبل ان يواجهه القاضي بالرسالة القصيرة التي ارسلها الى زوجته أين اخبرها بأنه تم القبض على مفتعل الحرائق والتخلص منه والتي ورد فيها ” رانا حكمناه وقتلناه” ليقر المتهم بأنه أرسلها لاخبار زوجته عن الاحداث التي تشهدها ساحة أربعاء ناثيراثن لكنها لم يتسنى قراءة جواب زوجته بسبب نفاذ البطارية وغلق هاتفه.