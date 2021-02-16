SNTF: التكفل بتسوية المسارات المهنية للعمال على كافة المستويات

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “SNTF”، أن المكتسبات المهنية الإجتماعية تبقى سارية المفعول دون أي تعديل.

وحسب إعلان للمؤسسة، فإن المكتسبات المهنية تبقى سارية خاصة ما يتعلق بمنح الزيادة عن الساعات الإضافية.

وأضافت المؤسسة، أن تسوية المسارات المهنية للعمال على كافة المستويات، يتم التكفل بها حاليا.

خاصة في إطار وضع حيّز التنفيذ مخطط العمل الذي أعدته المديرية العامة، في شقه المتعلق بتسيير الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن تسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما الجانب المتعلق بمنح القروض والمساعدات المستعجلة تبقى سارية المفعول إلى غاية تطهير وضعية الخدمات الاجتماعية، تبعا للتحفظات المسجلة في تقارير محافظ الحسابات.